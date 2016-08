UM NOVO CAMPUS E UM NOVO SONHO

O diretor da UEMA/Itapecuru Tácito Corrêa Pinho recebeu os servidores da universidade e a imprensa local para uma reunião, na qual foi apresentado o Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele não se esquivou de ressaltar a terrível crise política e econômica que o país está passando, e que fez com que a Presidenta Dilma Rousseff bloqueasse bilhões de reais em recursos para estados e municípios. Mostrando-se muito grato com os Deputados Federais Hildo Rocha e Junior Marreca, apesar de considerar-se apartidário, o gestor afirmou que eles, mesmo com os empecilhos, foram os responsáveis por conseguir a verba que possibilitará a construção do campus, na área da antiga escola CEMA, e a compra de materiais para equipar o local. Com a planta apresentada, foi constatado que o campus contará, a princípio, com 8 salas de aula, estacionamento, biblioteca, auditório, sala de professores e coordenadores, além de climatização e forte apoio multimídia em todas as suas dependências. A quadra poliesportiva já existente será demolida para por em prá- tica um projeto futuro de construção de um anexo com novas 10 salas, além da ampliação de departamentos, que podem possibilitar a instalação de novos cursos no município. As obras iniciais terão início no final de abril deste ano e devem durar cerca de um ano. A segunda fase de obras deve ser executada para ter conclusão no ano de 2020. E falando em cursos, vale ressaltar que os únicos em pleno funcionamento em Itapecuru-Mirim são os de Letras, Biologia e Tecnologia em Agronegócios. A reitoria da Universidade Estadual do Maranhão já garantiu a oferta de vagas para os cursos de Administração e Ciências Contábeis para o ano de 2017. Futuramente e com o bom funcionamento do campus, cursos como Direito e Enfermagem podem vir a fazer parte da realidade acadêmica de Itapecuru. O curso de Agronomia também está muito cotado para vir, e por isso, uma área próxima ao rio Itapicuru pode receber um novo anexo para dar todo o apoio prático e laboratorial para o corpo discente. Tal reunião estendeu-se para a Câmara Municipal, onde o Professor Tácito em muito se emocionou com a homenagem recebida pelos vereadores, que enalteceram o seu nome como o de um ser humano que nunca mediu esforços para o engrandecimento da UEMA e que hoje colhe belos frutos de um trabalho relevante e que principalmente irá servir a juventude itapecuruense. Por Brenno Bezerra