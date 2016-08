POLÍTICOS TENTAM PARAR LAVA JATO POR ‘PSEUDO ESTABILIDADE’, DIZ JANOT

O governador Flávio Dino recebeu a visita do governador do Piauí, Wellington Dias, nesta segunda-feira (27), no Palácio dos Leões. Na pauta do encontro, acordos de cooperação entre os dois estados nas áreas da segurança, saúde e do Judiciário, além de assuntos de interesse comum junto ao Governo Federal. Além dos governadores, os procuradores gerais de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga, e do Piauí, Cleandro Alves de Moura, e os secretários de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, e do Piauí, Francisco de Assis de Oliveira Costa, além do secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, participaram do encontro. O governador Flávio Dino explicou que o di- álogo com os piauienses teve como objetivo debater melhorias em várias áreas, entre elas no Ministério Público, além de suscitar a necessidade da constituição de grupos interestaduais que atuem em determinados temas, como a segurança. “Considerando a criminalidade sendo transfronteiriça, é razoável que haja também uma atuação cooperada para dar conta da complexidade desses desafios”, destacou. Wellington Dias agradeceu a acolhida no Maranhão e realçou a importância da troca de experiências entre os dois estados em áreas competentes ao Judiciário e ao Executivo. “Conversamos sobre o combate à grilagem, na linha do protagonismo para a regularização fundiária. E acertamos parâmetros para um termo de cooperação entre o executivo do Piauí e do Maranhão e um estudo da mesma possibilidade com as duas Procuradorias Gerais de Justiça”, reiterou. Parcerias na saúde Outra motivação do encontro entre os governadores foi a exitosa experiência que o Maranhão está tendo com a implementação da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh) na gestão da saúde. Wellington Dias elogiou a ini-