MOSTRA DO COLETIVO DE TEATRO ALFENIM ITAPECURU-MA

O Alfenim é um coletivo teatral surgido em 2007, com o objetivo de criar uma obra autoral com base em assuntos brasileiros. Trabalha conceito de dramaturgia em processo, no qual o texto de suas montagens é criado na sala de ensaios com a participação dos atores e demais artistas colaboradores. Visa à formação de plateias a partir de eventos paralelos às montagens, como seminários, oficinas e debates sobre os temas abordados em sua pesquisa. Os ensaios e atividades formativas do grupo acontecem em sua sede, a casa amarela, em João Pessoa-PB. MOSTRA DO COLETIVO DE TEATRO ALFENIM O espetáculo QUEBRA-QUILOS e a oficina teatral “Exercícios para uma cena dialética” é uma realização da Mostra Alfenim de Teatro, projeto contemplado com o Prê- mio Funarte de Teatro Myriam Muniz/2014. A mostra acontecerá nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Além das capitais São Luís, Belém e Teresina, a circulação cobre as cidades de Itapecuru mirim (MA), Castanhal (PA) e Floriano (PI). Nessas localidades, o Coletivo realizará, além da apresentação do espetáculo, oferecerá também intercâmbios com grupos locais e uma oficina de introdução à cena dialética. Para esta circulação, o Coletivo tem a alegria de poder contar com o retorno da atriz Soia Lira em Quebra-Quilos, como Floriana, papel que desempenhou na primeira versão do espetáculo em 2007. Quebra-Quilos marca a origem do Coletivo Alfenim. Estreou em 2008 e permaneceu em circulação ininterrupta por várias cidades do Nordeste e algumas capitais do país como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, até 2010. Durante esse período participou de importantes Festivais como o Festival do Teatro Nacional do Recife e a Mostra Latino-americana de Teatro de São Paulo. Quebra-Quilos narra a história de duas mulheres que, em 1874, são expulsas do campo e procuram abrigo numa vila do sertão paraibano, em meio a rumores de que os quebra-quilos, sediciosos que lutam contra a implantação do sistema métrico decimal preparam-se para invadir a feira da localidade e promover a revolta. Mãe e filha tornam-se testemunhas e vítimas da violência das autoridades locais contra os matutos revoltosos.