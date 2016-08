MAIS UMA QUADRA POLIESPORTIVA É INAUGURADA EM ITAPECURU MIRIM

A noite de sábado (9 de abril) foi memorável para os moradores da aviação e bairros vizinhos. A comunidade de Itapecuru recebeu a Quadra Poliesportiva coberta Cesar Costa, uma homenagem para um dos maiores incentivadores do esporte itapecuruense. Com arquibancada para mais de 150 pessoas, fechamentos laterais e salas de vestiários. A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades municipais, muitos moradores e estudantes da região, além da participação da equipe do Maranhão Esporte Clube, de São Luis. A obra permitirá a promoção de eventos esportivos (Futsal, Handebol e Voleibol) e culturais, bem como a participação da comunidade, possibilitando a realização de eventos. O jovem João Paulo, de 18 anos, mora na comunidade e acredita que a quadra vai estimular a juventude a realizar treinos e campeonatos. “Aqui, só tinha campeonato de futebol de campo, mas a gente participa de campeonato de futsal e não tinha onde treinar. Agora, além de treinar, a gente quer promover aqui na comunidade”, planeja. Após o ato solene com os secretários municipais e autoridades, os times de futsal MAC e Aviação fizeram o jogo de abertura, dando por inaugurada, de fato, a quadra de esportes. Magno Amorim disse que a obra no bairro era de suma importância. “Como conheço bem a história deste bairro, é um grande orgulho entregar esta obra à comunidade, porque estamos realizando um sonho de todos que há muito tempo realizavam suas atividades físicas em espaço descoberto”, disse o prefeito. Por Brenno Bezerra