GOVERNADORES FLÁVIO DINO E WELLINGTON DIAS DIALOGAM SOBRE POLÍTICAS NAS ÁREAS DE SAÚDE E SEGURANÇA

O governador Flávio Dino recebeu a visita do governador do Piauí, Wellington Dias, nesta segunda-feira (27), no Palácio dos Leões. Na pauta do encontro, acordos de cooperação entre os dois estados nas áreas da segurança, saúde e do Judiciário, além de assuntos de interesse comum junto ao Governo Federal. Além dos governadores, os procuradores gerais de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga, e do Piauí, Cleandro Alves de Moura, e os secretários de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, e do Piauí, Francisco de Assis de Oliveira Costa, além do secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, participaram do encontro. O governador Flávio Dino explicou que o di- álogo com os piauienses teve como objetivo debater melhorias em várias áreas, entre elas no Ministério Público, além de suscitar a necessidade da constituição de grupos interestaduais que atuem em determinados temas, como a segurança. “Considerando a criminalidade sendo transfronteiriça, é razoável que haja também uma atuação cooperada para dar conta da complexidade desses desafios”, destacou. Wellington Dias agradeceu a acolhida no Maranhão e realçou a importância da troca de experiências entre os dois estados em áreas competentes ao Judiciário e ao Executivo. “Conversamos sobre o combate à grilagem, na linha do protagonismo para a regularização fundiária. E acertamos parâmetros para um termo de cooperação entre o executivo do Piauí e do Maranhão e um estudo da mesma possibilidade com as duas Procuradorias Gerais de Justiça”, reiterou. Parcerias na saúde Outra motivação do encontro entre os governadores foi a exitosa experiência que o Maranhão está tendo com a implementação da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh) na gestão da saúde. Wellington Dias elogiou a iniciativa do governador Flávio Dino e, junto com o secretário de Saúde do Piauí, fez vários questionamentos acerca do funcionamento do órgão. “Na área da saúde, o Maranhão tem uma destacada e nova experiência no campo dos estados com um modelo de gestão que fez melhoramento, que garante uma melhor condição não só de controle de receitas e despesas, mas também melhores resultados. E neste sentido também vimos aqui para solicitar uma cooperação dessa linha do mesmo modo colocar a nossa experiência a serviço do Maranhão”, ressaltou Dias. O governador Flávio Dino disse que, em rela- ção à saúde, eles dialogaram acerca da cooperação cotidiana que o sistema do Piauí oferece ao Maranhão, e de como também, por outro lado, a saúde do Maranhão pode colaborar ainda mais para que os cidadãos de qualquer dos lados do Rio Parnaíba sejam bem atendidos. “Estamos prontos também a colaborar com o Governo do Piauí na continuidade dessa troca de ideias e na definição de caminhos que ajudem essa parte do território nacional a vencer esse ciclo de pobreza que infelizmente durante muitas décadas foi predominante, mas que nos últimos anos há um esforço muito grande de fazer com que os estados do Nordeste consigam alcançar o patamar que nosso povo merece”, frisou Flávio Dino.