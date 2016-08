ESCOLA PAROQUIAL E GINÁSIO BANDEIRANTE

A Escola Paroquial São Vicente de Paulo foi fundada pelo padre Alteredo Soeiro de Mesquita e o professor Natinho Ferraz, em 1º de março de 1947. A escola havia funcionado durante dois anos ou sejas até 1949, tendo sida dirigida à adultos e somente no horário noturno. Padre José Albino chegou a Itapecuru Mirim de início de 1951 e reabriu a Escola no final do ano de 1952. A direção foi entregue a Teresinha Aragão filha da professora Cotinha Lima. No ano seguinte com o afastamento da professora Teresinha para contrair matrimônio com o empresário Benedito Bráulio Mendes, assumiu em seu lugar a normalista Maria Galileia Brenha Rodrigues, filha do prefeito João Rodrigues. O padre e a nova professora passaram a organizar várias companhas comunitárias para aquisição de carteiras e material didáticos com vistas ao crescimento da escola. Três anos depois a escola já havia se expandido para todos os cômodos da Casa Paroquial, e contratado mais duas professoras. A partir de 1955 passaram a administrar campanhas maiores envolvendo a sociedade, alunos, pais e grupos religiosos, para construção da sede própria da escola. Recebiam doações, faziam vendas em barracas, leilões, bailes beneficentes etc. No final de 1956 foi iniciado a construção do prédio na Avenida Brasil. A Escola Paroquial São Vicente de Paulo foi inaugurada no final de 1958, com um programa de educação aprimorado. Pouco tempo depois parte da escola desabou. Fala-se que a estrutura lateral foi construí- da em cima de um poço antigo, sem o aterramento apropriado, sendo logo reerguida não sofrendo descontinuidade em seu programa. A festa de entrega de diploma da 1ª turma do antigo primário aconteceu em 15 de novembro de 1960, com nove concludentes. Com a criação do projeto “Ginásio Bandeirante,” em 1967, a professora Ana Maria Patello Saldanha, coordenadora do projeto informou que Itapecuru Mirim tinha sido contemplado com uma unidade. Como a Prefeitura Municipal não recepcionou de imediato o programa, o Padre Albino cadastrou a Escola Paroquial no convênio do Estado, em caráter de urgência e apresentou toda a documentação em tempo hábil para não perder o beneficio. Em 14 de março de 1968 sob intensa chuva, foi oficialmente instalado o Ginásio Bandeirante com 41 alunos matriculados. O Jornal Pequeno publicou: Importante iniciativa do governo através da Secretaria da Educação e Cultura em convenio com a Paróquia Nossa Senhora das Dores (…). além da presença a professora Ana Maria e Padre Albino, estiveram presentes e Dr. Benedito Bogea Buzar, Doutor Antenógenes médico da cidade, Dra Elite Promotora da Comarca, o corpo docente e discente do estabelecimento, benfeitores e amigos, que no final do evento foram recepcionados com um jantar na Casa Paroquial. (Jornal Pequeno, 3 de abril de 1968). O padre contou com muitos colaboradores como, Teresinha Aragão Mendes, que organizou o Ginásio, e teve um corpo docente de primeira linha: Maria José Valquitã, Nonato Lopes, Osman Coelho (Ozanan), Astor Serra, Maria das Dores, Alzir Carvalho, João Silveira Raimundo Nonato Ferraz entre outros. Embora já doente, o padre Albino foi o seu primeiro diretor até a sua morte em 24 de janeiro de 1970. Também foram diretores: Padre Benedito Chaves Dr. Fernando Wellington, professor Raimundo Nonato Lopes e Maria das Dores Cardoso. Em 1979, o Ginásio Bandeirante foi transformado em CEMA, outro programa do Governo.