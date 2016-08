ENTREVISTA COM BENEDITA AZEVEDO

Jucey Santana, presidente da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, aproveitou a presença da confreira conterrânea, Benedita Azevedo para entrevista-la. Benedita Azevedo é maranhense de Itapecuru Mirim, escritora, poeta, professora e autora de 24 livros individuais e dois em parceria com amigos; organizou 23 antologias, inclusive a 1ª antologia da AICLA, tem participação com textos em 115 revistas e antologias; tem ainda, trabalhos publicados em jornais e sites. Publicou seu primeiro livro em 1985. Com a vida profissional muito intensa, somente a partir do ano 2000 pode dedicar-se à vida literária como sempre sonhou. Naquele ano, publicou seu livro “Voltando a Viver no Rio” e nunca mais parou de escrever. Até agora publicou 26, sendo o último “O Segredo” que está no prelo e será lançado em 2016. Jucey Santana: Em nome da AICLA, nossa academia, da qual você é Membro Efetivo Fundador, dou-lhe as boas vindas à nossa querida Itapecuru. Qual o objetivo de sua presença em nossa querida terra, este ano? Benedita Azevedo: Eu havia planejado vir em julho, para resolver alguns negócios com minhas irmãs e participar de atividades da AICLA. Entretanto, recebi o convite para a festa do centenário da minha primeira professora, Anozilda Santos Fonseca, (Santinha), que também é sogra de duas das minhas irmãs, a festa seria dia 07/06/2016, então, antecipei a viagem. Jucey Santana: Dona Santinha é mestra e exemplo para todos nós. Além disso, você tem outros objetivos para esses dias que passará entre nós? Benedita Azevedo: Com dois livros novos para lançar, minha nora, a professora Elaine Azevedo, sugeriu que os laçasse na FLAEMA – “Feira do Autor e Editor maranhense”. De posse do link, fiz a inscrição. Farei a palestra “O haicai brasileiro”, dia 25/05 às 20h:20m, quando serei homenageada pelos organizadores e logo a seguir será o lançamento do meu 9º livro de haicai “HAIKAI DOOJIN” que significa “amiga do haicai”. Jucey Santana: Marcamos oficinas com os alunos da professora Samira, no Curso de Letras, e encontros com os acadê- micos da Faculdade UVA, o que você achou desta atividade? Benedita Azevedo: Foi muito gratificante: primeiro, constatar que nossos conterrâneos não precisam se afastar de Itapecuru para realizarem o sonho de frequentar uma faculdade, fazer a graduação em algumas áreas. Segundo, esta é uma das minhas atividades que mais gosto: incentivar os alunos e novos escritores a ler e produzir seus pró- prios textos. Jucey Santana: Quais suas pretensões para os próximos anos, em relação à produção literária? Benedita Azevedo: Bem, agora que fiquei sabendo que o Projeto aprovado para publicação de autores da AICLA não deu certo, pretendo publicar meu livro “O Segredo” que fazia parte desta programação, em 2016. Esta obra completa um ciclo de narrativas sobre a vida da personagem Lúcia. É ambientada em Itapecuru Mirim, São Luís e Santa Catarina. Além disso, estou organizando uma biografia do meu patrono na AICLA, Zuzu Nahuz, que deverá ficar pronta para 2017. Jucey Santana: Nossos agradecimentos à confreira, Benedita Silva de Azevedo pela contribuição às letras Itapecuruenses e colocamos esta página a sua disposição para suas despedidas. Benedita Azevedo. Aproveito esta oportunidade para agradecer a Jucey e Willian, pelo saboroso churrasco, no domingo, dia 15/08 e os papos noite a dentro em duas ocasiões, em sua residência. Agradecer ao Beto Diniz que, gentilmente, conduziu-me em seu carro para visitar alguns locais da minha infância, também, ao Inaldo Lisboa, que nos acompanhou em alguns eventos em Itapecuru e São Luís. Não posso deixar de ressaltar a rápida evolução de Jucey Santana no ramo das letras e parabenizá-la pelo lançamento de mais um livro que servirá de referência para escritores e estudiosos: “Itapecuruenses Notáveis”, uma obra para ficar na história. Deixo aqui alguns haicais Itapecuruenses: Rio Itapecuru… O rio da minha infância e da vida inteira. – Na velha estação, novo trem ali parado – Lembra-me outra má- quina. – Meus passos da infância para a escolinha de palha… Refaço-os de carro